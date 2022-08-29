Упавший кран убил мужчину на причале в Карелии

В Питкярантском районе ремонтируемый портовый кран рухнул и убил 40-летнего мужчину.

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, утром 15 сентября утром на причале в местечке Мурсула Питкярантского района проводились работы по ремонту полноповоротного стрелкового крана. В ходе выполнения работ произошло обрушение несущих частей портального крана. В результате травмы получил мужчина 1982 года рождения. Он скончался.

На место происшествия прибыла следственная группа. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы, ведется следствие, уточнили в ведомстве.

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