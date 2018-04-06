Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:32, 06 Апреля 2018

Упавший с 8-го этажа мальчик "родился в рубашке", говорят медики


По теме

Пожилой водитель на иномарке вылетел в кювет после столкновения с автомобилем на трассе в Карелии
06.04.18 08:53
В Карелии зафиксировали рост числа детей, пострадавших в ДТП
05.04.18 16:11
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа
05.04.18 14:31
Все новости
Загрузка...

Восьмилетнего мальчика, который 4 апреля упал с 8-го этажа дома в Петрозаводске, сегодня переведут из реанимации в травматологическое отделение.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном Минздраве.

"Вчера мальчик находился в реанимации, а сегодня его переводят в травматологическое отделение: в результате падения ребенок получил травмы, переломы. Сейчас состояние его оценивается как стабильное. Медики говорят: родился в рубашке", - отметили в ведомстве.

Ранее СУ СК по Карелии сообщил, что вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка.  

По теме

Пожилой водитель на иномарке вылетел в кювет после столкновения с автомобилем на трассе в Карелии
06.04.18 08:53
В Карелии зафиксировали рост числа детей, пострадавших в ДТП
05.04.18 16:11
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа
05.04.18 14:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
30.03.2018, 10:23
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего"
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже

Аналитика

05.04.2018 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 10
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
04.04.2018 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»