Упавший с 8-го этажа мальчик "родился в рубашке", говорят медики

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Восьмилетнего мальчика, который 4 апреля упал с 8-го этажа дома в Петрозаводске, сегодня переведут из реанимации в травматологическое отделение.
Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном Минздраве.
"Вчера мальчик находился в реанимации, а сегодня его переводят в травматологическое отделение: в результате падения ребенок получил травмы, переломы. Сейчас состояние его оценивается как стабильное. Медики говорят: родился в рубашке", - отметили в ведомстве.
Ранее СУ СК по Карелии сообщил, что вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка.
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