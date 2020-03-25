Упавший в Костомукше с крыши пятиэтажного дома подросток пройдет реабилитацию в Петрозаводске

Подросток из Костомукши, который осенью прошлого года сорвался с крыши 5-этажного дома и недавно встал на ноги, вновь приедет на лечение в Петрозаводск.

Как ранее сообщалось, вечером 8 ноября прошлого года 12-летний школьник из Костомукши вместе со сверстниками занимался паркуром. Они пытались перепрыгнуть с крыши одного пятиэтажного дома на крышу другого. Одному из мальчишек перепрыгнуть удалось, а второй сорвался и упал на землю. С многочисленными переломами и другими серьезными травмами его на следующий день на вертолете доставили в детскую республиканскую больницу.

Находившемуся в тяжелом состоянии подростку, по информации нашему изданию главного врача ДРБ Инги Леписевой, были проведены несколько операций. Из больницы мальчика выписали только в минувшем феврале. Практически все это время здесь вместе с ним по уходу находился его отец, постоянно приезжала и мама.

"К моменту выписки подросток стал ходить с помощью костылей, - сообщила нам 26 марта Инга Леписева. – Но на этом его лечение не закончилось и уже летом мальчик пройдет у нас трехнедельный курс реабилитации".

С учетом тяжести полученных подростком травм, главный врач ДРБ отметила, что "в будущем он сможет самостоятельно ходить, но, вероятно, будет хромать". Что касается душевного состояния подростка, то, по информации главного врача ДРБ, в больнице ему оказывали психологическую помощь и сейчас он психологически здоров.

Как рассказали нам в ДРБ, в конце февраля из больницы был также выписан другой 14-летний подросток из Калевалы. В канун нового года он катался на снегоходе, и его нога попала движущиеся части транспорта. С раздробленной ногой подростка также на вертолете срочно доставили в ДРБ. Как и мальчику из Костомукши, ему были проведены несколько сложных операций. И ко времени выписки подросток также смог начать ходить на костылях.