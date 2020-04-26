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Управление Роспотребнадзора Карелии инициирует проверку правоохранительными органами из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петрозаводске

Новости. Общество
15:48, 27 Апреля 2020
фото: Паблик "Коронавирус. Оперштаб Карелии"
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Управление Роспотребнадзора по республике направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений COVID-19, сообщает оперштаб.

Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения.
Об этом сегодня заявила врио руководителя ведомства Людмила Котович.

На сегодняшний день в Карелии зарегистрировано 62 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 16 случаев, подтвержденных за минувшие двое суток, у людей, которые до этого контактировали с тремя ранее заболевшими лицами. Итого 19 человек, которые заболели вследствие близких контактов. В том числе это дети и люди преклонного возраста.

"Заражение произошло вследствие нарушения ограничительных мер, которые были введены распоряжением главы Карелии. Мы продолжаем устанавливать, с кем еще контактировали данные граждане. Не исключено, что круг их контактов значительно шире", - добавила Людмила Котович.

После того, как правоохранительные органы получат материалы от управления Роспотребнадзора, будет дана правовая оценка ситуации.

Ранее Людмила Котович подтвердила информацию о том, что в прокуратуре Карелии была проведена дезинфекция в связи с выявлением случаем заболевания одного из сотрудников.

Предположительно, заражение вирусом сотрудника надзорного ведомства могло произойти в момент празднования Пасхи, когда он и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы, а также пришли коллеги из прокуратуры.

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Комментарии

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Саныч
2020-04-27 15:57:39
Так кафе же закрыты. Кир, прокомментируй срочно!
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