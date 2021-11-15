Уродливый шлагбаум у ЗАГСа в Петрозаводске заменили на кованые ворота в стиле петербургских садов

Глава столицы Карелии рассказал о появлении еще одной фотозоны для молодоженов на территории Дворца бракосочетаний.

Как пишет мэр города Владимир Любарский на своей странице в соцсети, на территории Дворца бракосочетаний не очень симпатичный шлагбаум заменили на настоящие кованые ворота в стиле петербургских садов. Автор эскиза — архитектор Александр Ким.

Глава Петрозаводска отметил, что чугунные ворота облицованы дымковским гранитом. Конструкцию сделали антивандальной. При этом даже в закрытом состоянии ворота позволяют пройти в сторону ЗАГСа, не вынуждая топтать газон.

«В общем, вышло очень симпатично, особенно, если вспомнить гнутую конструкцию, которая была здесь раньше», — считает мэр города.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, когда город украсят к Новому году.