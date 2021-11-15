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Уродливый шлагбаум у ЗАГСа в Петрозаводске заменили на кованые ворота в стиле петербургских садов

Новости. Общество
15:50, 25 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Глава столицы Карелии рассказал о появлении еще одной фотозоны для молодоженов на территории Дворца бракосочетаний.

Как пишет мэр города Владимир Любарский на своей странице в соцсети, на территории Дворца бракосочетаний не очень симпатичный шлагбаум заменили на настоящие кованые ворота в стиле петербургских садов. Автор эскиза — архитектор Александр Ким.

Глава Петрозаводска отметил, что чугунные ворота облицованы дымковским гранитом. Конструкцию сделали антивандальной. При этом даже в закрытом состоянии ворота позволяют пройти в сторону ЗАГСа, не вынуждая топтать газон.

«В общем, вышло очень симпатично, особенно, если вспомнить гнутую конструкцию, которая была здесь раньше», — считает мэр города.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, когда город украсят к Новому году.

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Комментарии

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12345
2021-11-25 17:09:02
"дымКовским гранитом" ?
Скорее, дымовским.
А в Карелии камень закончился?
David.
2021-11-25 16:49:01
А накой он нужен???? Реально параноики!
Os
2021-11-25 16:19:48
Намекают, что брак - это продолжение рода.
Саныч
2021-11-25 16:15:51
Прошу прощения. А нафига они нужны?
Полезный
2021-11-25 16:11:58
Заборов мало не бывает
Гость
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