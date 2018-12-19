Уроженец Костромской области занял пост замминистра МВД Карелии

В МВД Карелии представили нового заместителя министра внутренних дел по РК – начальника полиции.

Подполковник полиции Максим Корепов, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции МВД по Республике Карелия, сегодня был представлен в должности заместителя министра внутренних дел по РК – начальника полиции.

До него этот пост занимал Виталий Зайков, которого летом этого года назначили начальником УМВД по Мурманской области.

В МВД сообщили, что Максим Алексеевич Корепов, уроженец Костромской области, родился в 1979 году, получил высшее образование в системе вузов МВД России, на службу в органы внутренних дел поступил в 1997 году. Награжден медалями МВД России "За отличие в службе" I, II, III степеней, "За доблесть в службе". Женат, воспитывает троих детей.