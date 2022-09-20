Утонувшие на озере в Карелии туристы все были без спасательных жилетов, кроме ребенка

Спасатели Карелии обнаружили тела утонувших в Кондопожском районе туристов.

Как сообщает Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности Карелии, в течение воскресенья, 25 сентября, спасатели Карельской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники МЧС России по РК и добровольцы вели поиски погибших в акватории Онежского озера.

В результате были найдены тела трёх погибших, один из них - ребенок пяти лет. Все из Санкт-Петербурга. Также найден катер, на котором случилось трагедия. Сообщается, что все были без спасательных жилетов, кроме ребенка.

Остается не найденным один погибший, предположительно - отец ребенка. Спасатели Карелии будут продолжать поиски с помощью водолазов и техники.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в 19.30 туристы из Санкт-Петербурга отправились на прогулку в Онежское озеро на катере с базы отдыха в деревне Горка. За рулем плавсредства находился житель Кондопожского района, шестеро – гости из города на Неве, в их числе и 5-летний ребенок. В результате катер перевернулся.

До берега добрались лишь трое, в числе спасенных рулевой, который сейчас находится с обморожением в Кондопожской ЦРБ. Еще четверо – трое взрослых и ребенок утонули.

По факту трагедии Следком Карелии возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура Карелии.