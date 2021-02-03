Ужас, что творится: "Голодные собаки в приюте на севере Карелии скоро начнут жрать друг друга" (ВИДЕО)

Жители Сегежи в шоке от условий, в каких условиях находятся животные в приюте "Верный друг".

Жители Сегежи обеспокоены ситуацией, сложившейся в приюте для животных "Верный друг". По словам сегежан, условия для собак здесь чудовищные. Голодные животные воют ночью и днем.

"Ужас у нас творится в приюте на птичнике… Собаки голодные скоро друг друга жрать будут. Вольеры загажены, везде подкопы. Собаки убегают. Везде висят замки. Попасть туда трудно, чтобы накормить животных. Хозяев вообще там не видно. Надо срочно собак оттуда забирать, иначе они погибнут", - пишут в паблике "Сегежа online".

Активисты разместили в паблике видео, где они запечатлели, как пытались накормить голодающих постояльцев приюта. Женщины побоялись выпускать собак из тесных вольеров, чтобы животные не набросились друг на друга.

"Вот реально крик души! Сейчас увидела, какой ужас твориться в приюте "Верный друг". Зачем так издеваться над животными?! Это нельзя так оставлять. Столько животных погибает," – возмущается сегежанка после посещения приюта и требует привлечь к отвественности виновных.

Ранее два приюта для животных в Карелии получили гранты Парфенчикова.