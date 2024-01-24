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Узнали состояние детей, пострадавших в ДТП с четырьмя погибшими в Карелии

Новости. Происшествия
15:28, 25 Января 2024
фото: © cyano66 / istockphoto

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В Минздраве республики рассказали о состоянии маленьких пассажиров.

Как «Столице на Онего» рассказали в Минздраве республики, девочка в состоянии средней тяжести проходит лечение в палате, мальчик по-прежнему в реанимации.

Напомним, страшная авария произошла на трассе «Кола» в Карелии около 20.00 вечера 24 января. Там в районе поселка Матросы Пряжинского района столкнулись автомобили Volvo и Great Wall. В результате аварии погибли четверо человек - все погибшие находились в китайском внедорожнике. 

Позже в Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности.

Как было установлено, водитель автомобиля Volvo XC90, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, на 401 км федеральной автодороги не убедился в безопасности при совершении обгона.

Автомобиль выехал на встречную полосу и, не успев завершить маневр, столкнулся со встречным автомобилем Great Wall.

Погибшие — жители Петрозаводска, находившиеся в китайском внедорожнике: 51-летней водитель и его 3 пассажирки. Еще одна пассажирка той же машины, 30-летняя женщина была госпитализирована.

Водитель Volvo, 36-летний житель Североморска и двое детей, 9 и 12 лет, были доставлены в больницу.

В ГИБДД Пряжинского района ищут очевидцев аварии. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят звонить в дежурную группу по телефонам: 8-814-563-19-93, 8-814-563-29-80.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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