В 23 домах в центре Петрозаводска срок эксплуатации газового оборудования истек 20 лет назад

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение иска прокуратуры к компании "Новые технологии управления" с требованием провести в 23 жилых домах диагностику газового оборудования.

В определении прокуратуры речь идет о 23 домах в центре Петрозаводска, которые расположены на улицах Гоголя, Антикайнена и проспекте Ленина.

"Установлено, что на протяжении полутора лет с момента вынесения первоначального требования прокурора о диагностике газового оборудования, нормативный срок эксплуатации которого истек, управляющей организацией так и не были проведены работы по диагностике – безопасно ли использовать данное оборудование в жилых домах либо нет? Срок эксплуатации данного газового оборудования истек на протяжении последних 10-20 лет", - сказала в суде старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Егорова.

Представитель прокуратуры отметила, что "управляющая компания прикрывается решениями собственников", большинство из которых не соглашаются за свой счет проводить диагностику. Свое согласие дали жильцы двух домов.

Подробнее о слушании дела об опасных домах читайте здесь.