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В администрации Петрозаводска рассказали, какие дороги встали на ремонт (ФОТО)

Новости. Общество
15:20, 08 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик продолжает ремонтировать автомагистрали и тротуары столицы Карелии.

ЗАО "АБЗ-Дорстрой" сейчас ведет работы на Перевалке и в Октябрьском районе. На Муезерской улице продолжается фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а на набережной Варкауса идет замена бортового камня. Ранее подрядчик завершил ремонт дорожного покрытия на Гвардейской улице. За всеми этапами работ следят специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Всего в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно. Среди них – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации города.

 

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог.

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