В больнице скончался один из участников страшного ДТП в Прионежском районе

На дороге между Янишполе и Лучевым "легковушка" налетела на ЗИЛ, который в этот момент ремонтировал воитель, – двое пострадавших были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водитель грузовика, 57-летний мужчина, от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии 31 мая на 449 км автодороги КОЛА, скончался в больнице. По факту ДТП проводится, проверка, обстоятельства выясняются.

Напомним, что в минувший четверг в Прионежском районе 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074" не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине ЗИЛ, который в этот момент ремонтировал водитель.

В результате водителя грузовика с тяжелыми травмами госпитализировали, а молодого водителя сотрудникам МЧС пришлось вырезать из покореженной машины. Он также получил травмы и был доставлен в больницу.