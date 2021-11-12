В ГИБДД Петрозаводска выясняют, куда водитель увез сбитого пешехода (ВИДЕО)

После ДТП на Первомайском проспекте, где водитель увез сбитого им на переходе пешехода, обращений в больницы не было.

Ранее сообщалось, что вечером 15 ноября в Петрозаводске на Первомайском проспекте произошла авария — водитель Renault Arkana сбил человека на пешеходном переходе. После ДТП мужчина увез пострадавшего в неизвестном направлении.

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали происшествие, объяснив, что в медицинские учреждения города никто не обращался. Водитель также не проинформировал Госавтоинспекцию о совершенном ДТП.

В Госавтоинспекции продолжают уточнять обстоятельства происшествия.