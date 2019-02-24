В ГИБДД рассказали, кто перевернулся в Янишполе

В День защитника Отечества внедорожник не удержался на скользкой дороге и, пробив ограждение, устроил ДТП, чуть не пробив стену частного дома в селе Янишполе Кондопожског района Карелии.

Ранее сообщалось, что ДТП в Янишполе произошло 23 февраля в 13.00.

Автомобиль Subaru съехал с дороги, пробил металлический забор, повредил припаркованный автомобиль "Газель", перевернулся на крышу и чуть не сломал стену частного дома.

В ГИБДД уточнили, что на дороге не смогла удержать 58-летняя женщина.

Она не справилась с управлением и совершила ДТП.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.