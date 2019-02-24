В ГИБДД рассказали, кто перевернулся в Янишполе

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В День защитника Отечества внедорожник не удержался на скользкой дороге и, пробив ограждение, устроил ДТП, чуть не пробив стену частного дома в селе Янишполе Кондопожског района Карелии.
Ранее сообщалось, что ДТП в Янишполе произошло 23 февраля в 13.00.
Автомобиль Subaru съехал с дороги, пробил металлический забор, повредил припаркованный автомобиль "Газель", перевернулся на крышу и чуть не сломал стену частного дома.
В ГИБДД уточнили, что на дороге не смогла удержать 58-летняя женщина.
Она не справилась с управлением и совершила ДТП.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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