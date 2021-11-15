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В ГИБДД рассказали подробности ДТП с фурой, перегородившей трассу в Карелии

Новости. Происшествия
13:34, 20 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Водитель фуры улетел снес ограждение и улетел в кювет на трассе «Кола» в Кондопожском районе.

Напомним, на в минувшую субботу на 598 километре трассы «Кола», в Кондопожском районе, водитель грузовика марки DAF съехал в кювет. Видео последствий аварии с участием фуры появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

По информации Госавтоиспекции Карелии, 18 декабря в 22.30 минут вечера водитель седельного тягача DAF допустил неуправляемый занос, снес дорожное ограждение и оказался в кювете. Водитель грузовика, житель Мурманской области, в ДТП не пострадал.

В результате происшествия грузовик перегородил одну полосу движения. Получив сообщение, инспекторы ДПС Кондопожского района выехали на место аварии, где было организовано регулирование движения автотранспорта по одной полосе. Безопасность дорожного движения обеспечивалась до полной ликвидации последствий ДТП. Транспортных заторов на месте аварии и осложнений дорожной ситуации зафиксировано не было. Около 15.00, в воскресенье, 19 декабря, движение на участке 598 км федеральной автодороги «Кола» было восстановлено полностью.

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