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В ГИБДД сообщили, какие правила часто нарушает дорожно-строительная техника в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 01 Сентября 2020
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Госавтоинспекция Петрозаводска подвела итоги профилактического мероприятия "Дорожно-строительная техника" и опубликовала список нарушений, которые допустили водители.

В рамках мероприятия, проходившего в Петрозаводске с 26 по 28 августа, автоинспекторы проверили 66 специализированных транспортных средств, 18 водителей привлечены к административной ответственности. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Как выяснилось, чаще всего водители допускают нарушения правил перевозки грузов.

Инспекторы составили административные материалы за следующие нарушения правил дорожного движения: управление без тахографа (1); управление без документов (2); управление ТС, не имея права управления (1); выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (1); неоплата штрафа в срок (1); нечитаемые номера (1); нарушение правил перевозки грузов (11).

Ранее сообщалось, что десятки нетрезвых водителей поймали в Карелии за неделю.

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