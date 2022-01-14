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В ГИБДД составили более 300 актов по недостаткам зимнего содержания дорог в Петрозаводске

Новости. Общество
13:24, 15 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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За три месяца сотрудники ГИБДД Петрозаводска составили 307 актов после проверки качества уборки дорог в районе пешеходных переходов.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, основными недостатками зимнего содержания улично-дорожной сети в городе являются: наличие снежно-ледяных отложений на проезжей части необработанных ПГМ; сужение проезжей части; отсутствие подходов к пешеходным переходам; некачественная очистка тротуаров; наличие снежных валов в зоне пешеходных переходов, остановочных пунктов, пересечений всех дорог и улиц в одном уровне.

Так, при осуществлении надзора за дорожным движением, сотрудники ГИБДД с 1 ноября по 13 января составили 307 актов по недостаткам зимнего содержания. По выявленным фактам нарушений правил содержания в зимний период подготовлено 33 административных, из них 16 составлено на юридические лица и 17 материалов на должностные лица.

В настоящее время по фактам неудовлетворительного зимнего содержания улиц и дорог на территории Петрозаводска в производстве находится 29 дел об административных правонарушениях.

По результатам обследований и проведенных проверок выдано 30 предписаний по недостаткам зимнего содержания улично-дорожной сети Петрозаводска. За невыполнение в срок 17 законных предписаний Госавтоинспекции составлено 16 административных материалов на юридическое лицо.

За два месяца внесено 2 предостережения о недопустимости нарушений в адрес ООО «ТехРент» и в администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, власти столицы Карелии выделят дополнительные деньги на вывоз снега.

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Комментарии

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Гражданин
2022-01-15 15:31:30
Бардак с дорогами начался при назначении мадам и ее команды.
МЮИ так же принимала участие в данной работе и опа - она снова в той же должности.
Дороги не убраны, проезжие части заужены, сплошная гребенка, везде снег и его не убирают и не вывозят. Тротуары просто Опа - особенно в районах удаленых от центра.
Знаете - нечего уже не измениться, будет только хуже.
petronik
2022-01-15 15:25:05
Всего триста???
Русский мужик
2022-01-15 14:43:12
Дороги в Петрозаводске просто скатерть по сравнению с Сегежским районом . В Надвойцах по посёлку идут три колеи . И что интересно что когда оттепель их не трогают а начинают скрести колею когда она замёрзнет .
Гость
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