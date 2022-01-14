В ГИБДД составили более 300 актов по недостаткам зимнего содержания дорог в Петрозаводске

За три месяца сотрудники ГИБДД Петрозаводска составили 307 актов после проверки качества уборки дорог в районе пешеходных переходов.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, основными недостатками зимнего содержания улично-дорожной сети в городе являются: наличие снежно-ледяных отложений на проезжей части необработанных ПГМ; сужение проезжей части; отсутствие подходов к пешеходным переходам; некачественная очистка тротуаров; наличие снежных валов в зоне пешеходных переходов, остановочных пунктов, пересечений всех дорог и улиц в одном уровне.

Так, при осуществлении надзора за дорожным движением, сотрудники ГИБДД с 1 ноября по 13 января составили 307 актов по недостаткам зимнего содержания. По выявленным фактам нарушений правил содержания в зимний период подготовлено 33 административных, из них 16 составлено на юридические лица и 17 материалов на должностные лица.

В настоящее время по фактам неудовлетворительного зимнего содержания улиц и дорог на территории Петрозаводска в производстве находится 29 дел об административных правонарушениях.

По результатам обследований и проведенных проверок выдано 30 предписаний по недостаткам зимнего содержания улично-дорожной сети Петрозаводска. За невыполнение в срок 17 законных предписаний Госавтоинспекции составлено 16 административных материалов на юридическое лицо.

За два месяца внесено 2 предостережения о недопустимости нарушений в адрес ООО «ТехРент» и в администрации Петрозаводска.

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