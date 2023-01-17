Фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске ждет гостей

Помимо конкурса ледовых и снежных скульптур запланированы выступления артистов, семейные конкурсы и другие забавы.

Темой международного фестиваля снежных и ледовых скульптур «Гипербореи» в этом году стала строка из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Там русский дух, там Русью пахнет…»



Сказания, былины, легенды русского народа будут отражены не только в творчестве снежных и ледовых мастеров, но и пройдут сквозной нитью по всем программам и площадкам праздника.



Впервые в рамках международного конкурса в номинации «Ледовая скульптура», будет создано 20 работ. 10 школьных команд посоревнуются в номинации «Малый снежный куб». Учреждены гран-при конкурса и четыре призовых места.



На 11 февраля запланировано множество разнообразных активностей и тематических площадок. Среди самых масштабных — интерактивная программа музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима в Старом городе», спортивное развлекательное шоу «Три богатыря» федерации силового экстрима, концерт фольклорных коллективов города.

Фестиваль креативных индустрий «Дизайн квартал» готовит экспозицию световых инсталляций в Былинном сквере.

Традиционно развернет свои ряды широкая выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества. Также на территории праздника посетителей ждут различные мастер-классы, презентационно-развлекательные программы от партнеров, а в завершении праздничной субботы — представление от Театра огня «VASANA» (г. Санкт-Петербург).



Организаторы напоминают, что в программе возможны изменения. Следить за ними можно на страницах Городского дома культуры и Международного зимнего фестиваля «Гиперборея — 2023». Там же можно ознакомиться с расписанием мероприятий.