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В гостинице «Северная» устранили запах гари и начали принимать гостей

Новости. Общество
08:30, 03 Июня 2021
фото: @ Илья Тимин

Постояльцев гостиницы «Северная» в Петрозаводске принимают на трех этажах, которые не затронул пожар, сообщили в отеле.

Гостиница «Северная» вернулась к работе в штатном режиме, сообщается в официальной группе отеля. Со 2 июня здесь возобновили прием гостей.

«Мы приложили все усилия, чтобы максимально быстро восстановить работу в туристический сезон, 3 этажа не повреждены, запах устранен профессиональными средствами и оборудованием. На текущий момент случившееся происшествие не влияет на качество оказания услуг по размещению и питанию. Мы будем рады видеть своих гостей», - такое сообщение разместили накануне вечером в паблике отеля.

В руководстве гостиницы напомнили, что ресторан и деловой центр не приостанавливали свою работу.

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере 410 «Люкс» на 4 этаже. Пожар удалось потушить за короткое время, благодаря грамотной работе персонала и МЧС обошлось без пострадавших.

По информации управляющей гостиницы Екатерины Федоровой, ущерб от пожара исчисляется десятками миллионов рублей. Один номер выгорел полностью – тот, в котором и началось возгорание. Но за два часа огонь успел повредить весь 4-й этаж крыла, проходящего по проспекту Ленина. Это коридор, холл и около 15 гостиничных номеров.

По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности.

В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник гостиницы «Северная», предприниматель Леонид Белуга обратился за помощью к городским и республиканским властям.

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