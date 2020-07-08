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В Карелии 19-летний рецидивист уехал домой на чужом авто

Новости. Криминал
16:11, 09 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого в угоне, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 24-летний горожанин. Утром он не обнаружил своего авто на парковке.

Оперативники установили личность подозреваемого – 19-летнего жителя Пряжинского района. Молодой человек ночью решил покататься на автомобиле и вернуться в свой поселок. Он уже был судим за угон и знал, как вскрыть отечественный автомобиль и завести мотор.

Автомобиль он бросил в лесной зоне.

Возбуждено уголовное дело.

Ранеепетрозаводчанина арестовали за угон в пьяном угаре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-09 16:29:19
А мой сын как Вовка Ульянов. Всё по тюрьмам и лагерям. Советский школьный анекдот. Когда вторая ходка последней будет?
Гость
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