В Карелии 19-летний рецидивист уехал домой на чужом авто

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого в угоне, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 24-летний горожанин. Утром он не обнаружил своего авто на парковке.

Оперативники установили личность подозреваемого – 19-летнего жителя Пряжинского района. Молодой человек ночью решил покататься на автомобиле и вернуться в свой поселок. Он уже был судим за угон и знал, как вскрыть отечественный автомобиль и завести мотор.

Автомобиль он бросил в лесной зоне.

Возбуждено уголовное дело.

Ранеепетрозаводчанина арестовали за угон в пьяном угаре.