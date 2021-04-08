В Карелии 28 отцов и 16 бабушек ушли в декретный отпуск

По данным Фонда социального страхования, в Карелии в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся более 3450 жителей республики.

В настоящее время в республике в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет находятся 3410 мам, 28 отцов и 16 бабушек. Самому младшему из отцов — 22 года, а старшему — 52. Каждый из них получит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, отметили в Фонде социального страхования по Карелии.

В Фонде напомнили, что по законодательству воспользоваться правом выхода в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет сегодня могут мать, отец, бабушка, дедушка, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за малышом. В семьях, где воспитываются сразу двойня, тройня, погодки, к примеру, мать имеет право оформить отпуск за одним ребенком, а отец – за другим. Размер пособия рассчитывается одинаково для всех – 40 процентов от среднего заработка гражданина, оформляющего отпуск, за предшествующие два календарных года. Есть максимальная и минимальная сумма, которые каждый год меняются. В этом году верхняя планка – 29600,48 рублей, а минимальная сумма без учета районного коэффициента в республике составляет – 7082,85 рублей. При этом совершенно не имеет значения, какой это по счету в семье ребенок.

Законодательством также предусмотрено, что граждане могут работать на условиях неполного рабочего времени, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. В таком случае им выплачивается пособие в полном размере и заработная плата в соответствии с отработанным временем.

Ранее сообщалось, что в Карелии рождается все больше двоен и троен.