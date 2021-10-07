В Карелии 42 ребенка заразились коронавирусом за последние сутки

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом детей достигло 7339, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
За минувшие сутки коронавирус выявлен у 42 детей в Карелии.
Таким образом, число инфицированных детей достигло 7339 человек.
За сутки выздоровели 29 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 6978 детей.
Напомним, в Карелии за сутки выявлено 262 случая заражения — это новый рекорд за последние несколько месяцев, зарегистрировано три смерти, выздоровели 229 пациентов.
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