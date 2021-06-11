В Карелии 78-летний водитель устроил ДТП с пострадавшей

Пенсионер улетел в кювет на трассе Петрозаводск – Суоярви, пострадала его 72-летняя пассажирка.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 11 июня в 20:10 на 67 км трассы Петрозаводск-Суоярви в Пряжинском районе 78-летний водитель автомобиля Nissan Almera при прохождении левого поворота не учел безопасную скорость движения, допустил занос машины и улетел в придорожный кювет.

В результате ДТП травмы получила 72-летняя пассажирка автомобиля. Пострадавшая госпитализирована в БСМП Петрозаводска.

Ранее сообщалось, Госавтоинспекция Петрозаводска ищет водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе.