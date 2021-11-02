В Карелии 83-летний водитель совершил опасный обгон, вылетел на втречку и попался ГИБДД

В Кондопожском районе пожилой гонщик не смог пролететь мимо скрытого патруля ГИБДД.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инспекторы ДПС зафиксировали нарушение на 460 км федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе. 83-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожной разметкой.

За выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

С начала года в Карелии составлено более 3600 административных материалов за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Ранее сообщалось, в Карелии водитель сбил пешехода и скрылся.