В Карелии алиментщик, задолжавший детям 200 тысяч рублей, отправился в колонию почти на 3 года

Жителю Костомукши, уклонявшемуся от уплаты алиментов на содержание детей, не удалось уйти от наказания, несмотря на апелляцию.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, ранее дважды судимый 33-летний костомукшанин на основании решения суда был обязан с февраля 2020 года выплачивать в пользу бывшей супруги алименты в размере одной трети от любых доходов на содержание восьмилетнего сына и пятилетней дочери. Но алименты он не платил, на работу не устраивался и не обращался агентство занятости для постановки на учёт в качестве безработного. Задолженность по алиментам превысила 200 тысяч рублей.

Суд признал алиментщика виновным и по совокупности приговоров назначил наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждённый был взят под стражу после провозглашения приговора.

Не согласившись с наказанием, сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Карелии согласился с позицией прокуратуры, и оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, судебные приставы взыскали 120 млн рублей с неплательщиков алиментов в Карелии.