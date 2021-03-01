В Карелии арестанты вылепили из снега Александра Невского и героев эпоса (ФОТО)

Конкурс снежных и ледовых скульптур состоялся в исправительных учреждениях Карелии.

В карельских учреждениях УФСИН завершился конкурс снежных скульптур. В этом году участникам было предложено создать произведения на тему 800-летия со дня рождения Александра Невского или по мотивам карельского эпоса "Калевала".

По итогам проведенного в УФСИН по Карелии голосования определились лучшие работы.

Первое место заняла скульптура команды осужденных ФКУ ИК-9 - "Эпос Калевала".

Второе место у осужденных из исправительной колонии №1 - за работу "Александр Невский".

"Бронза" досталась осужденным ФКУ ИК-7 за фигуру "Вяйнямёйнен".

Ранее сообщалось, что овчарки Рокки и Прайда будут сторожить арестантов в Карелии