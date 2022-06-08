В Карелии автомобиль с подростком-пассажиром врезался в дерево

Юный пассажир получил травмы в ДТП на трассе в Карелии.

Авария произошла в пятницу, 10 июня, в Кондопожском районе на 69 км. автодороги «Шуйская-Гирвас». Об этом сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Suzuki» не справилась с управлением. Машина оказалась в кювете и наехала на дерево.

В результате ДТП был травмирован 14-летний пассажир автомашины «Suzuki».

Ранее сообщалось, что дама на иномарке сбила юного велосипедиста в Карелии.