890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии двух водителей из одной машины наказали за "пьяное вождение" 1
Сегодня 09:40
Внедорожники устроили ДТП на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)
09.07.2020 23:45
В Карелии более половины инфицированных COVID-19 уже вылечились 8
Сегодня 08:49
Благоустроенный сквер на набережной Петрозаводска превратили в помойку (ФОТО) 14
Сегодня 07:25
Минэк региона рассказал, куда будет потрачен миллиард рублей из Москвы 4
Сегодня 12:07
Дороги к дачным поселкам под Петрозаводском отремонтируют раньше намеченного срока 4
Сегодня 07:50

В Карелии более пяти тысяч инвалидов получили изделия для реабилитации

Новости. Общество
18:40, 10 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Более 5,5 тысяч жителей Карелии, имеющих инвалидность, обеспечены изделиями реабилитации, сообщили в Фонде соцстрахования Карелии.

Региональное отделение Фонда социального страхования по закупило для них свыше 1,9 млн изделий на общую сумму более 132 млн рублей. 

Это протезы, ортопедическая обувь, абсорбирующее белье, слуховые аппараты, тонометры, трости, спецсредства при нарушении функций выделения и др. Кроме того, жителям республики, которые приобрели технические средства реабилитации за свой счет, выплачена денежная компенсация на 7 млн рублей.

Чтобы уберечь людей с инвалидностью от риска заражения коронавирусной инфекцией доставка изделий, как ежедневного, так и длительного сроков пользования, осуществляется по месту их жительства. 

По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации жители Карелии могут обратиться к специалистам отделения Фонда по телефону горячей линии – 8 (8142) 79-10-38.

Ранее сообщалось, что в Крошнозере женщина, ставшая беспомощным инвалидом после инсульта, не может дождаться денежных выплат из-за бюрократии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 1
Сегодня 13:57
Документ без подписи 6
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 4
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

09.07.2020 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»