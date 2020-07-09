В Карелии более пяти тысяч инвалидов получили изделия для реабилитации

Более 5,5 тысяч жителей Карелии, имеющих инвалидность, обеспечены изделиями реабилитации, сообщили в Фонде соцстрахования Карелии.

Региональное отделение Фонда социального страхования по закупило для них свыше 1,9 млн изделий на общую сумму более 132 млн рублей.

Это протезы, ортопедическая обувь, абсорбирующее белье, слуховые аппараты, тонометры, трости, спецсредства при нарушении функций выделения и др. Кроме того, жителям республики, которые приобрели технические средства реабилитации за свой счет, выплачена денежная компенсация на 7 млн рублей.

Чтобы уберечь людей с инвалидностью от риска заражения коронавирусной инфекцией доставка изделий, как ежедневного, так и длительного сроков пользования, осуществляется по месту их жительства.

По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации жители Карелии могут обратиться к специалистам отделения Фонда по телефону горячей линии – 8 (8142) 79-10-38.

Ранее сообщалось, что в Крошнозере женщина, ставшая беспомощным инвалидом после инсульта, не может дождаться денежных выплат из-за бюрократии.