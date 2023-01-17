В Карелии браконьер ответил в суде за убийство лося и хранение боеприпасов

В Беломорском районе суд ограничил свободу 63-летнему мужчине, обвиняемому в незаконной охоте и хранении боеприпасов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в апреле прошлого года житель деревни Лапино, находясь в лесу в охотничьих угодьях Сумского участкового лесничества на снегоходе, убил самца лося в период запрета охоты на копытных животных. В результате природным ресурсам республики был причинен ущерб на сумму 80 000 рублей.

При обыске дома мужчины полицейские обнаружили и изъяли девять военных патронов образца 1943 года, предназначенных для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии различных моделей.

В суде охотник свою вину признал только по эпизоду незаконного хранения боеприпасов. Вместе с тем, на основании представленных стороной обвинения доказательств суд пришел к выводу о виновности подсудимого в обоих инкриминируемых деяниях. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Браконьер в течение этого времени не может выезжать за пределы территории Беломорского района, изменять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Он должен являться в инспекцию дважды в месяц для прохождения установленной законом процедуры регистрации.

Кроме того, в соответствии с приговором суда снегоход, с помощью которого подсудимый охотился, конфискован и обращен в доход государства, изъятые боеприпасы признаны подлежащими уничтожению.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее браконьера в Карелии нашли по шкурам и головам убитых лосей.