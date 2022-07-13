В Карелии будут судить участников ОПГ, торговавшей наркотиками через Интернет

В Кондопожском районе четверо юношей обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт наркотиков, рассказали в ведомстве.

Установлено, что четверо участников преступной группы в возрасте от 18 до 19 лет с сентября по октябрь 2021 года осуществляли свою незаконную деятельность по распространению наркотиков через сеть «Интернет» на территории Кондопожского района.

При этом в группе были четко распределены роли. Так, один из участников выполнял функции руководителя, другой осуществлял доставку оптовой партии, двое оставшихся отвечали за конспирацию группы, делая закладки.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции изъято более 100 г гашиша.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Петербурге задержали банду наркоторговцев, работавших в Карелии.