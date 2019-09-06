В Карелии будут судить виновницу ДТП, где погибли двое взрослых и ребенок

Жительница Питкяранты обвиняется в гибели 3 человек в результате ДТП в Пряжинском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 23 февраля 2019 года 30-летняя обвиняемая двигалась на автомобиле Suzuki в направлении Пряжи по автодороге А-121 "Сортавала".

По версии следствия, она не учла сложные дорожные условия, обусловленные наличием на проезжей части слоя снега с наледью. Не справившись с управлением, водитель допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada, в котором находились двое пожилых людей и 9-летняя девочка.

От полученных травм пассажиры и водитель встречной машины скончались.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

Напомним, в автомобиле находились бывший начальник Центра социальной работы Петрозаводска Александр Саукконен, его жена и их 9-летняя внучка.