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В Карелии будут судить водителя КРАЗа, под колесами которого автослесарь получил травмы

Новости. Криминал
15:35, 15 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в один из дней в ноябре 2019 года работники карьера "Другорецкое-2", расположенного в районе деревни Другая Река, занимались ремонтом тормозной системы автомобиля КРАЗ на производственной площадке. В какой-то момент водитель автомобиля, проявив неосторожность, не убедившись в безопасности участвовавшего в произведении работ автослесаря, начал движение и совершил наезд на последнего. Мужчина получил травмы.

Теперь водителю грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ сроком до 480 часов, исправительных работ сроком до 2 лет либо ограничения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Прионежского района для рассмотрения по существу.

Ранее водитель самосвала из Карелии погиб в жуткой аварии на карьере.

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