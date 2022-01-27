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В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, продолжает стремительно расти

Новости. Общество
09:36, 28 Января 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки в республике зарегистрировано сразу 107 новых случаев коронавирусной инфекции у детей.

По данным на 28 января, в Карелии за сутки было выявлено 107 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее в Карелии было зарегистрировано 98 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, а двое суток назад этот показатель был на уровне 93.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11684. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 52 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11323.

Ранее сообщалось, впервые с начала нового года в республике за сутки выявлено 658 инфицированных COVID-19. Выздоровели за последние сутки 404 пациента, зарегистрировано 5 смертей от коронавируса.

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Комментарии

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норкимо
2022-01-28 09:59:06
почему при таких высоких цифрах вакцинированных и высоком коллективном иммунитете столько заболевших?
Гость
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