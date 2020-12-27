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27.12.2020 19:00

В Карелии число пьяных женщин за рулем выросло на 40 процентов

Новости. Общество
13:18, 28 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В этом году автоинспекторы поймали 98 пьяных автолюбительниц, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, минувшей ночью, с воскресенья на понедельник 28 декабря, инспекторы ДПС отстранили от управления 38-летнюю жительницу Кондопоги, которая управляла автомобилем, с признаками алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало, что женщина пьяна.

В этом году пьяными попались уже 98 автоледи. Они впервые сели за руль навеселе. В прошлом году таких водителей было 57. Рост составил – 41 процент.

По данным Госавтоинспекции Карелии, 26 нетрезвых женщин управляли автотранспортом, не имея водительских прав. В прошлом году таких нарушений было 17.

34 женщины, имеющие очевидные признаки алкогольного опьянения, отказались от прохождения медицинского освидетельствования (22 в прошлом году).

Против 7 представительниц слабого пола возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (2 - в прошлом году).

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Карелии уменьшилось втрое.

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