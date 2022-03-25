В Карелии даму подозревают в покушении на поджог дома своего сожителя

В Пудожском районе ведется следствие по факту покушения на поджог, сообщили в полиции.

В полицию Пудожского района поступила информация о пожаре. В одном из посёлков горел жилой дом, находившийся в муниципальной собственности. Соседи вовремя заметили возгорание и вызвали пожарный расчёт: пламя удалось ликвидировать, пострадало находившееся внутри имущество. Об этом информирует МВД.

В дальнейшем было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Полицейские установили, что к преступлению причастна 37-летняя гражданка.

Подозреваемая призналась, что ранее проживала в этом доме с мужчиной. Затем они поссорились и ей пришлось уйти. В один из дней женщина решила отомстить бывшему сожителю. Во время его отсутствия она зашла в жилище и подожгла матрас.

По факту покушения на поджог возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что поджог в торговом центре одного из городов Карелии пресекли сотрудники Росгвардии.