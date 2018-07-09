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Новости. Общество
11:33, 09 Июля 2018

В Карелии деревня отстояла школу, которую хотели закрыть чиновники

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В деревне Усть-Река Пудожского района люди поднялись на защиту родной школы, которую хотели оптимизировать, и отстояли ее.

Два месяца назад чиновники сообщили, что для повышения эффективности образования и науки собираются объединить две школы в Пудожском районе – в деревне Усть-Река и поселке Кривцы. Родители учащихся, учителя, общественность все встали на защиту школы в деревне Усть-Река, так как ее закрытие могло привести к уничтожению деревни в целом.

После народного бунта чиновники передумали объединять две школы в одну, а просто решили лишить учебное заведение в Усть-Реке юридического статуса, то есть самостоятельности.

И вновь люди собрали сход и создали резолюцию, в которой объясняли, что школа, лишившись статуса, не сможет существовать, со временем это также приведет к ее закрытию.

Присутствовавший на сходе глава Пудожского района Андрей Ладыгин вынес вопрос об оптимизации школы в Усть-Реке на обсуждение в администрации. В результате было принято решение сохранить статус общеобразовательной школы в деревне "Усть-Река.

"В настоящее время проведена работа муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МКОУ ООШ д.Усть-Река, - написано в ответе администрации Пудожского района на резолюцию. – Учитывая мнение родителей, общественности, профсоюза работников народного образования, администрации района, высказанное на сходе 17 мая и 23 июня, в настоящее время вопрос о реорганизации не рассматривается".

Чиновники признали, что решение об объединении, реорганизации двух школ признано преждевременным.

Как люди в Усть-Реке отстаивали свою школу, прочитать можно здесь.

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