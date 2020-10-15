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В Карелии для малоимущих работает "банк еды"

Новости. Общество
10:30, 16 Октября 2020
фото: © Региональное отделение Фонда продовольствия "Русь"
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Региональное отделение Фонда продовольствия "Русь" в Карелии раздало нуждающимся из "банка еды" около 12,5 тысяч килограммов продуктов.

В июне этого года в Карелии было открыто региональное отделение Фонда продовольствия "Русь". За четыре месяца работы в регионе организация распределила между нуждающимися 12496 килограммов продуктов, сообщили в пресс-службе Фонда.

Единственный в России "банк еды" Фонда продовольствия "Русь" за восемь лет своего существования раздал многодетным и малоимущим семьям уже 41,6 миллиона килограммов пригодных к употреблению товаров. Организация подвела итоги работы в канун Всемирного дня продовольствия, который ежегодно отмечается 16 октября.

Продукты Фонда получает совершенно бесплатно от российских производителей. Речь, в первую очередь, идет о хороших продуктах, которые по той или иной причине не были проданы. В перечень товаров, которые принимает "банк еды" входят продукты с истекающим, но не истекшим, сроком годности, партии с ошибкой в этикетке, излишки, возникающие в связи с проведением рекламных акций, остатков или сезонных стоков – например, куличи после пасхи.

Ранее сообщалось, что соццентр Петрозаводска просит помочь продуктами нуждающимся.

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Комментарии

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Степан
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