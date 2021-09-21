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В Карелии два лося погибли под колесами пассажирских поездов

Новости. Происшествия
16:16, 27 Сентября 2021

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В Карелии проводится проверка по факту гибели диких животных на железнодорожных путях в Сортавальский и Лахденпохском районах, сообщили в транспортной полиции республики.

Сегодня, 27 сентября, транспортным полицейским поступило сообщение от диспетчера железной дороги о том, что на перегоне Маткаселькя - Янисярви в Сортавальский районе скорым поездом сообщением «Костомукша-Санкт-Петербург» сбит лось. Стражи порядка выехали на место происшествия.

Установлено, что лось выбежал на железнодорожные пути перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Дикое животное погибло на месте. Задержка в движении поезда составила 10 минут.

Ранее, 24 сентября, такой же инцидент произошел в Лахденпохском районе: на перегоне станции Яккима-Элисенваара скорым поездом сообщением «Сортавала-Санкт-Петербург» был сбит лось. Задержка в движении поезда составила 23 минуты.

Напомним, в июле стадо кабанов попало под грузовой поезд в Карелии.

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