В Карелии гендиректор компании получил условный срок за контрабанду березовых капов

Бизнесмен приговорен к 3,5 годам колонии условно за незаконное перемещение через границу лесоматериалов на 2,5 млн рублей, сообщили в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте.

В августе прошлого года в транспортную полицию из Карельской таможни поступило уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Фигурантом дела стал генеральный директор одной из коммерческих компаний республики.

Установлено, что в рамках внешнеторгового контракта с финской фирмой мужчина с 2016 года по 2019 год четыре раза незаконно перевез через таможенную границу 19 тонн лесоматериалов - капов березовых. В декларации, представленной в таможенный орган, на товары были указаны недостоверные сведения о поставщиках, которые фактически не поставляли данный товар экспортеру.

Рыночная стоимость стратегически важных ресурсов, незаконно перевезенных злоумышленником, составила более 2,5 млн рублей.

В январе этого года расследование данного уголовного дела сотрудниками следственного отдела Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте было завершено и направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время судом в отношении жителя Карелии вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее таможня, ФСБ и транспортная полиция в Карелии выявили контрабанду леса на 8 млн рублей.