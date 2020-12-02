В Карелии горе-угонщик улетел в кювет, не доехав до дома

Гость ухал с годовщины свадьбы на чужом автомобиле, но до пункта назначения не добрался.

В полицию Медвежьегорскому району обратился 36-летнего житель одного из сел. У мужчина пропала машина.

Как выяснилось, накануне пострадавший отмечал со своими приятелями годовщину свадьбы. Через некоторое время гости разошлись. Один из приглашенных увидел припаркованную у дома машину, завел ее и отправился в соседнее село. Однако доехать до места назначения он не смог. Водитель съехал в кювет, после чего бросил машину и дошел до дома пешком.

В беседе с полицейскими подозреваемый – 31-летний житель Шуньги пояснил, что увидел в замке зажигания ключи, поэтому решил добраться до дома на автомобиле.

Проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Петрозаводске пьяный угонщик не смог завести машину, в которой хозяин оставил ключи.