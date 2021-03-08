В Карелии город с ЦБК стал новым направлением для отдыха туристов в 2021 году

Сразу в девяти городах Карелии, включая Сегежу, отмечается рост числа бронирований на лето 2021 года

В Карелии больше всего выросло число бронирований относительно прошлого года в поселке Ильинском и городе Олонец – по 150%. Ещё 100% в Кондопоге. Туристы бронируют жилье на лето в Карелии в среднем на 5-6 ночей и тратят от 2 до 8 тысяч рублей сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Сегеже (2 тысячи рублей), дороже – в Сортавале (более 8 тысяч рублей). Такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Всего Tvil.ru выявил девять населенных пунктов Карелии, где выросло число бронирований на лето относительно прошлого года. Среди них – Петрозаводск, Олонец, Ильинский, Лахденпохья, Кондопога, Медвежьегорск. Сортавала, Сегежа и Муезерский.

Отмечается, что Сегежа ранее не посещалась туристами и стала новым направлением для отдыха летом 2021 года.

Ранее город в Карелии вошел в топ популярных городов на озерах для отдыха в этом году.