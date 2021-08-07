В Карелии коммунальщики решили подарить горожанам собственный хлам (ФОТО)

В Костомукше компания «Теплосети» предлагает горожанам бесплатно забрать себе фрагменты железобетонных руин.

МУП «Теплосети» предлагает жителям Костомукши забрать старые железобетонные изделия. Коммунальщики отдают бесплатно фрагменты конструкций. Новым хозяевам предстоит вывезти их самостоятельно. Об этом сообщает паблик «Костомукшский городской округ».

Хозяева железобетонных плит считают, что их конструкции могут пригодиться новым владельцам для хозяйственных и строительных нужд.

Ранее сообщалось, как на размытой дороге «Юшкозеро — Костомукша» автомобиль провалился в яму.