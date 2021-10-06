В Карелии молодой человек обокрал подругу матери, чтобы купить продукты и алкоголь

В Кондопоге женщина не досчиталась 12 тысяч рублей после похода в гости к подруге.

В кондопожскую полицию поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Она сообщила, что у нее похитили 12 000 рублей. Как выяснилось, накануне женщина гостила у подруги. Деньги находились в сумочке, а их пропажу потерпевшая обнаружила только по возвращению домой.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний сын приятельницы потерпевшей, который ранее уже имел проблемы с законом. Молодой человек признался, что в тот день ненадолго заходил к матери, а затем быстро покинул квартиру. Деньги он потратил на продукты, сигареты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

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