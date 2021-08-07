В Карелии мотоциклист вылетел в кювет и травмировался

На севере Карелии произошло ДТП, в результате которого медицинская помощь потребовалась мотоциклисту.

Авария произошла в субботу, седьмого августа, в Беломорском районе, на трассе «Кола» «Санкт-Петербург — Мурманск — подъезд к г. Беломорску». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

34-летний водитель мотоцикла «Honda CBF 600S» не справился с управлением. Он съехал на обочину дороги, затем — в кювет, после чего упал с мотоцикла.

Мотоциклист был доставлен в приемное отделение Беломорской ЦРБ для оказания медпомощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель устроил столкновение на встречной полосе.