В Карелии мужчина попытался продать мобильник по объявлению, но получил кулаком по голове и был ограблен

В Петрозаводске полицейские раскрыли грабёж, в результате которого мужчина лишился мобильного телефона и денег.

25-летний мужчина обратился с заявлением в петрозаводскую полиию. Он сообщил, что нашёл в интернете объявление о продаже мобильного телефона. Молодой человек связался с контрагентом и договорился о встрече в черте города. В назначенное время петрозаводчанин приехал на место, однако сделка не состоялась. Продавец напал на покупателя: незнакомец кулаком ударил жителя карельской столицы по голове, похитил смартфон, а также несколько тысяч рублей, после чего скрылся. Об этом информирует МВД.

Сотрудники уголовного-розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Прионежского района. Он рассказал, что добытым незаконным путём гаджетом расплатился в такси, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

В настоящее время житель Прионежья задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Оперативники установили, кому молодой человек сбыл мобильный телефон, и изъяли похищенное имущество. Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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