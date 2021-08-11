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В Карелии мужчина пошел в лес за ягодами и заблудился

Новости. Происшествия
16:36, 12 Августа 2021

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Помощь спасателей понадобилась 44-летнему мужчине, заблудившемуся в лесу в Пряжинском районе.

Как сообщается в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инцидент произошел 8 августа. В службу 112 поступило сообщение том, что 44-летний мужчина потерялся при сборе ягод в лесу в районе СНТ Теплоэнергетик. Сборщику ягод помогли. Оперативный дежурный вывел заплутавшего мужчину, консультируя по телефону.

Ранее в Петрозаводске спасатели достали из гаражной ямы мужчину, упавшего туда вниз головой.

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