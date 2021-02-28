В Карелии мужчина пришел в гости и забил до смерти хозяина дома поленом, а его женщину задушил

В Карелии будут судить мужчину, обвиняемый в убийстве двух жителей поселка Пяльма Пудожского района, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, 14 мая 2020 года обвиняемый распивал спиртное в квартире знакомых мужчины и женщины в поселке Пяльма Пудожского района. В ходе застолья произошла ссора. Гость сначала напал на мужчину, избив его поленом и кочергой, а затем – на женщину. Обвиняемый задушил ее. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, но в тот же день был задержан. Он был взят под стражу.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении Следкома Карелии.

За убийство двух человек мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в районе Карелии арестовали мужчину, зарезавшего свою гостью.