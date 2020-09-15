В Карелии мужчина пропил полученный на ответственное хранение телевизор

Женщина доверила соседу на хранение телевизор, однако мужчина решил его продать, поскольку ему срочно потребовалось спиртное.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 35-летняя жительница микрорайона Зарека и заявила о хищении телевизора, сообщают в МВД.

Выяснилось, что горожанка поссорилась с любимым мужчиной и испугалась, что тот испортит недавно купленный телевизор. Чтобы избежать этого, она отдала технику на сохранение соседу. А когда вернулась чтобы забрать его, то ни соседа, ни телевизора не оказалось на месте. Ущерб от похищенного составил 8 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 40-летнего подозреваемого. Он пояснил полицейским, что в один из дней распивал спиртное с друзьями. Когда средства закончились, решил продать телевизор соседки и выручил 1 500 рублей. Все средства потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящий момент 40-летний петрозаводчанин подозревается в совершении еще 3 краж велосипедов и в одной краже с банковского счета, рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что житель Карелии "не позволил" приставам забрать телевизор.