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В Карелии мужчина украл деньги у соседа и пропил их

Новости. Криминал
12:05, 21 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Полицейские раскрыли кражу денег из квартиры в Лахденпохском районе.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от 62-летнего жителя одного из посёлков. Вернувшись домой, он обнаружил, что замок на двери взломан, а из квартиры пропали  20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 29-летний гражданин, ранее уже привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления.

Он приехал в посёлок в гости к знакомой и поселился в том же доме, где живет потерпевший. Подозреваемый признался, что за время проживания успел познакомиться с соседом и имел представление, где тот хранит деньги.

Воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина проник в его квартиру и забрал наличные. В дальнейшем он их потратил, в основном на спиртное. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что кража пяти крышек люков выявлена в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2021-06-21 12:26:55
Подлость. Наш человек без неё существовать не может, - сказал кот по просьбе бездельников.
Гость
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