В Карелии мужчина украл деньги у соседа и пропил их

Полицейские раскрыли кражу денег из квартиры в Лахденпохском районе.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от 62-летнего жителя одного из посёлков. Вернувшись домой, он обнаружил, что замок на двери взломан, а из квартиры пропали 20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 29-летний гражданин, ранее уже привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления.

Он приехал в посёлок в гости к знакомой и поселился в том же доме, где живет потерпевший. Подозреваемый признался, что за время проживания успел познакомиться с соседом и имел представление, где тот хранит деньги.

Воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина проник в его квартиру и забрал наличные. В дальнейшем он их потратил, в основном на спиртное. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что кража пяти крышек люков выявлена в Петрозаводске.