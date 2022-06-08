В Карелии мужчина ушел из гостей с телефоном хозяина застолья и стал фигурантом уголовного дела

Житель Сегежи обокрал заснувшего хозяина застолья и уехал на вахту в Мурманскую область.

В полицию поступило заявление от 37-летнего сегежанина. Из его квартиры пропал мобильный телефон стоимостью 6700 рублей. Под подозрением оказался 33-летний знакомый потерпевшего. Следователи собрали доказательства его причастности к совершению преступления. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Как установили полицейские, в тот день мужчины распивали спиртное. Во время застолья хозяину стало плохо, он вызвал скорую помощь, а после ухода медиков заснул. Гость не стал дожидаться его пробуждения и покинул квартиру, прихватив с собой мобильный телефон. В дальнейшем, он уехал на вахту в Мурманскую область, а гаджет забрал с собой.

В настоящее время обвиняемый сознался в содеянном и добровольно выдал похищенное имущество. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, гостья ушла, оставив спящего жителя Карелии без телефона.